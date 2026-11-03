قال محمد صالحة مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف المواطنين والنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، سواء من خلال استهداف المربعات السكنية أو إجبار السكان على النزوح قسرًا من أماكن إقامتهم، في ظل غياب أماكن بديلة يمكنهم اللجوء إليها أو إقامة خيامهم فيها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع الإنسانية في القطاع بالغة الصعوبة، في ظل سيطرة قوات الاحتلال على أكثر من 70% من مساحة غزة.

ولفت إلى أن المواطنين والنازحين يعيشون في أقل من 30% من مساحة القطاع، الأمر الذي يفاقم معاناة العائلات ويحد من قدرتها على الحصول على المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بصورة يومية.

وأوضح أن الاحتلال لا يلتزم بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025.

وأشار إلى أن ما يدخل إلى القطاع لا يتجاوز 25 إلى 30% من الكميات المتفق عليها، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية يومًا بعد يوم، سواء على مستوى الغذاء أو المياه أو الخدمات الصحية أو الإيواء.

ونوه بأن قطاع غزة يقف على أعتاب فصل الشتاء، محذرًا من أن تقارير إدارة الإيواء تشير إلى احتمالية تعرض أكثر من ألف موقع إيواء للغرق، بما يهدد نحو 240 ألف أسرة، أي ما يزيد على 1.1 مليون مواطن.

ولفت إلى محدودية الاستجابة الإنسانية لمواجهة هذه المخاطر، رغم الجهود التي تبذلها اللجنة المصرية لإنشاء مخيمات جديدة، مؤكدًا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات النازحين، خاصة أن نحو 75% من الخيام الموجودة حاليًا مهترئة وبحاجة إلى الاستبدال.

وحذر من أن استمرار الأوضاع الحالية ينذر بتفاقم المخاطر التي تواجه العائلات، لا سيما أن أكثر من 30% من الخيام تقع على شاطئ بحر غزة، ما يجعلها عرضة للغرق بفعل حركة المد والجزر، في ظل عدم توافر أماكن بديلة للنازحين لإقامة خيامهم، فضلًا عن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية في القطاع.