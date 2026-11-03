بمشاركة محرز وبن رمضان الشمال يخسر أمام استقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا

تلقى فريق الشمال القطري خسارة مؤلمة أمام نظيره الاستقلال الإيراني، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما استقبل هدفًا قاتلًا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وأقيمت المباراة على ملعب مدينة البصرة بالعراق، وشهدت مشاركة النجم الجزائري رياض محرز والمهاجم بغداد بونجاح، إلى جانب التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي السابق، ضمن التشكيل الأساسي لفريق الشمال.

وانتظر فريق الاستقلال الإيراني حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، قبل أن ينجح لاعبه ياسر أساني في تسجيل هدف المباراة الوحيد، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة على حساب الشمال القطري.

تعرض يوسف سابالي لاعب الشمال للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل عنيف على أحد لاعبي الاستقلال الإيراني.

وبهذه النتيجة، رفع الاستقلال الإيراني رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد الشمال القطري عند 5 نقاط، ليظل في المركز الثامن، بعد مرور أربع جولات من المنافسات.