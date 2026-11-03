وزير البترول يبحث مع 3 شركات عالمية تسريع زيادة إنتاج البترول والغاز

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة مباحثات مع رؤساء شركات «بيكر هيوز» و«هاليبرتون» و«يونايتد إنرجي جروب»، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، إذ تناولت المباحثات دفع مجالات التعاون في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، ورفع كفاءة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية، وتوطين وتطبيق التكنولوجيات الحديثة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكة مع كبرى شركات الطاقة والتكنولوجيا العالمية، وتسريع الاستفادة من أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية لزيادة إنتاج البترول والغاز.

والتقى الوزير لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز»، وجيف ميلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «هاليبرتون»، وسونج يو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «يونايتد إنرجي جروب».

وجرى خلال المباحثات مع شركة «بيكر هيوز» بحث الاستفادة من أحدث تكنولوجيات الحفر وإكمال الآبار والرفع الاصطناعي، وتسريع توفير المعدات والخدمات الفنية اللازمة لدعم برامج الحفر وتحسين إنتاجية الآبار، بجانب التعاون في رفع كفاءة تسهيلات معالجة الغاز الطبيعي وتسهيلات إسالة الغاز والمعدات الدوارة.

كما تناولت المباحثات التعاون في تطبيق الحلول التكنولوجية لخفض انبعاثات الميثان، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاستفادة من تكنولوجيات احتجاز الكربون؛ بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية ويعزز الاستدامة البيئية.

وبحث الوزير، في لقائه مع رئيس شركة «هاليبرتون»، مستجدات الدراسة التي تجريها الشركة لتطبيق تكنولوجيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في مصر، والجدول الزمني للانتهاء منها، بجانب تحديد الحقول المرشحة لتنفيذ مشروعات تجريبية بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

كما تناول اللقاء ما تم من جهود لإعداد نماذج تعاقدية محفزة لتطبيق هذه التكنولوجيات؛ بما يسهم في تحسين إنتاجية الحقول القائمة وتعظيم الاستفادة من مواردها، فضلًا عن توظيف الحلول الرقمية لخفض تكاليف الإنتاج وتقليل عدد الآبار المطلوبة، مع الاهتمام بنقل الخبرات وتدريب الكوادر المصرية على استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية.

وعلى صعيد التعاون مع مجموعة «يونايتد إنرجي جروب»، استعرض الوزير مع السيد سونج يو خطط المجموعة للحفر وتنمية الحقول وزيادة الإنتاج بالصحراء الغربية، في ضوء توسع أنشطة المجموعة في السوق المصرية عقب استحواذها على أصول شركة Apex في مصر.

ودعا الوزير المجموعة إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المزايدة العالمية الجديدة، بما يفتح آفاقًا إضافية للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج.

كما بحث الجانبان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2025، وتعزيز فرص التعاون مع شركات قطاع البترول المصري داخل مصر وخارجها، بجانب دراسة استخدام الطاقة الشمسية في مواقع الإنتاج بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول؛ بما يسهم في خفض استهلاك السولار وتكاليف التشغيل والانبعاثات.