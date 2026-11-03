بيراميدز يهزم سموحة في كأس الرابطة ويصل للفوز 14 تواليا

انتصر بيراميدز على حساب مستضيفه سموحة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية «كأس عاصمة مصر».

ويدين بيراميدز بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه أحمد عاطف قطة، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 63، بتصويبة من خارج منطقة الجزاء.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده للنقطة 6 في صدارة المجوعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن مودرن والقناة، فيما بقي سموحة في المركز الرابع بدون نقاط، من مباراة واحدة.

وواصل بيراميدز سلسلة الانتصارات في جميع البطولات منذ بداية الموسم ووصل للمباراة رقم 14 على التوالي بدون أي تعادل أو هزيمة.