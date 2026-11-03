الأهلي يفوز على القناة في بطولة دوري الطائرة

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حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على حساب نظيره القناة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وفاز فريق المرتبط 15 سنة على القناة بنتيجة 3-0.

وتفوق فريق رجال طائرة الأهلي في الشوط الأول على القناة بنتيجة 25-17، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-17.

ومن المقرر أن يواجه فريق رجال طائرة الأهلي نظيره سموحة يوم السبت المقبل.