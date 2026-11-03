موريتانيا توقع اتفاق شراكة مع شركة أمريكية لإنتاج النفط والغاز

وقع وزير الطاقة والبترول الموريتاني محمد عبدالفتاح، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، عقدين للإنتاج والاستكشاف يقعان في الحوض الساحلي لموريتانيا مع شركة النفط الأمريكية «ميرفي أويل».

ووقع عن الشركة الأمريكية كريستوفر تشارلز أولسون، النائب الأول للرئيس للاستكشاف والدراسات الجيولوجية.

وقالت وزارة البترول الموريتانية في بيان صحفي إن هذه الشراكة البارزة مع شركة «ميرفي أويل» تمثل منعطفًا استراتيجيًا لقطاع المحروقات في موريتانيا، وتعزز مكانة البلاد كوجهة جذابة وواعدة للاستثمار في صناعة النفط والغاز.

وأكدت أنه بفضل مزاياها الجيواستراتيجية المتميزة، التي تشمل حوضا رسوبيا بحريا عالي الإمكانات، ووصولا مباشرا إلى الأسواق العالمية الكبرى، ورؤية واضحة تجمع بين تطوير الموارد والتحول الطاقي، تضع موريتانيا نفسها كوجهة آمنة وتنافسية لاستكشاف النفط والغاز.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوقيع إنجاز مهم لجهود الحكومة في تعزيز الاستثمار، كما يمنح زخمًا جديدًا لتنشيط عمليات الاستكشاف البحرية، وتطوير إمكانات البلاد في مجال النفط والغاز، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية.