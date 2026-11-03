ألمانيا تقدم مساعدات إضافية بقيمة 200 مليون يورو لأوكرانيا لمواجهة فصل الشتاء

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تعتزم ألمانيا تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا لمساندتها في مواجهة فصل الشتاء الصعب.

وخلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين اليوم الثلاثاء: «سنواصل تقديم مساعداتنا إلى أن تنتهي هذه الحرب».

وشدد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني مرارًا على أن ألمانيا تساعد أوكرانيا انطلاقًا من مصالحها الخاصة.

وقال إن «نتيجة هذه الحرب ستحدد ملامح الأمن الأوروبي لفترة طويلة». وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ستبلغ قيمة المساعدات الإضافية المخصصة لفصل الشتاء 200 مليون يورو، منها 100 مليون يورو من ميزانية وزارة الخارجية، و100 مليون يورو في إطار سياسة التعاون التنموي.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى العاصمة الألمانية برلين اليوم لإجراء محادثات جديدة بشأن إنهاء الحرب.

وقبيل وصوله بوقت قصير، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل في أبوظبي.

وطالبت جميلة شيفر، المسئولة عن شئون الموازنة في حزب الخضر، الحكومة الألمانية باستغلال الإمكانات المالية المتاحة لتقديم المساعدات لأوكرانيا.

وقالت: «لقد أتحنا للحكومة الاتحادية إمكانات مالية أكبر بكثير للتخفيف من معاناة السكان في أوكرانيا».

وأضافت السياسية المعارضة أن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى أوكرانيا خُفّضت خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي كثّف فيه «(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هجماته على الأهداف المدنية بصورة كبيرة».

وأردفت شيفر: «في ظل الهجمات المتعمدة على إمدادات الطاقة، فإن تخصيص أموال إضافية يمثل بارقة أمل، ولو كانت محدودة».