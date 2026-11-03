ترامب: لن ندفع المزيد لإسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستوقف تمويل إسرائيل بنهاية العام، بموجب اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع برنامج «فوكس أند فريندز»، المذاع عبر فضائية «فوكس نيوز»، اليوم الثلاثاء: «لن ندفع المزيد لإسرائيل».

وأضح أنه أبرم اتفاقًا مع نتنياهو قبل أشهر لوقف منح إسرائيل 4 مليارات دولار من المساعدات سنويًا، مثمنًا في الوقت نفسه، دور تل أبيب في معاونة الولايات المتحدة.

وأكمل: «إسرائيل تساعد الولايات المتحدة وعلاقتنا معها هائلة، نمتلك قوة قتالية هائلة للحفاظ على سيطرتنا على الشرق الأوسط».

واستطرد: «انظروا إلى الشرق الأوسط، أنا أسيطر عليه سيطرة تامة، لدينا حليف، وهو إسرائيل، كما تعلمون، نحن الكبار وهم الصغار»، وفق وصفه.