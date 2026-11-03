نبيل فهمي يبحث مع رئيسة سلوفينيا دعم الحقوق الفلسطينية

استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية وسلوفينيا.

وأعرب الأمين العام عن تقديره للمواقف المبدئية لرئيسة سلوفينيا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتأييد تجسيد دولته المستقلة وحل الدولتين، ورفض تهجيره من أرضه، مشيداً بمواقفها الداعية إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير، ورفض التوسع الاستيطاني الذي يقوض فرص تحقيق السلام.

وتناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الأمين العام ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة ودون عوائق، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، محذراً من أن استمرار التوسع الاستيطاني ومخططات الضم والإجراءات الإسرائيلية الأحادية يقوض فرص تحقيق السلام.

كما تطرقت المباحثات إلى مجمل التطورات الإقليمية، حيث أكد الأمين العام أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وتجنب المزيد من التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وجرى كذلك بحث سبل مواصلة الحوار والتشاور بين الجامعة وسلوفينيا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون العربي الأوروبي في خدمة السلام والاستقرار.