قصف إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان

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قصفت المدفعية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان.

وأحرق جيش الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المنازل في بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على أطراف بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم، عملية تفجير في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، وانخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.