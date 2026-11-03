إيران: انفجارات في مضيق هرمز بسبب اصطدام 3 ناقلات بألغام

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أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، وقوع انفجارات في مضيق هرمز إثر اصطدام ثلاث ناقلات بألغام.
وقالت القوات إن السفن اصطدمت بالألغام البحرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
ولم يتسن التأكد من هذه المزاعم، ولم تعلق بعد أي كيانات مستقلة.