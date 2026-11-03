دار الإفتاء الليبية تحرم شراء وارتداء ملابس شركة نايكي بسبب اسمها

أصدرت دار الإفتاء الليبية فتوى بتحريم شراء وبيع وارتداء منتجات شركة «نايكي» الأمريكية للملابس والأحذية والمستلزمات الرياضية، مستندة إلى دلالات اسم العلامة التجارية وشعارها، فضلًا عن اتهام الشركة بدعم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الدار، في الفتوى رقم (6697)، أن كلمة «نايكي» ذات أصل يوناني، وتعني «إلهة النصر» في الميثولوجيا الإغريقية، مشيرة إلى أن الشركة تقر بهذا المعنى، كما أن شعارها مستوحى، وفق ما ورد في الفتوى، من أجنحة إلهة النصر اليونانية.

واعتبرت دار الإفتاء أن ارتداء المنتجات التي تحمل هذا الاسم والشعار يُعد إشهارًا لـ«رموز الشرك» بما يخالف العقيدة الإسلامية، ومن ثم لا يجوز شراؤها أو ارتداؤها لهذا الغرض.

وقالت إن الشركة تندرج ضمن الشركات الداعمة للاحتلال، مستندة إلى بيان سابق لمجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لها، صدر في 5 نوفمبر 2023، ودعا إلى وجوب مقاطعة منتجات الشركات الغربية الداعمة لإسرائيل، ومنع بيع وشراء السلع التي يمكن الاستغناء عنها.

وأضافت: «لا يحل لتاجر ولا مستهلك بيع وشراء ما يمكنه الاستغناء عنه من تلك السلع، وبخاصة الكماليَّاتِ منها، وبيع وشراء ما يمكن الاستغناء عنه من هذه الشركات يعد مشاركة في الحرب على عْزة، وقتلًا للأبرياء».

وخلصت الفتوى إلى وجوب الامتناع عن ارتداء منتجات «نايكي» أو بيعها وشرائها، داعية المسلمين إلى مقاطعة العلامة التجارية، استنادًا إلى المبررات الدينية والسياسية الواردة فيها.