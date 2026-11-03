منظمة العمل الدولية: النساء يشغلن أقل من ثلث المناصب الإدارية في العالم

أظهرت نتائج استطلاع عالمي أجرته منظمة ​العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن ‌هناك خللا خطيرا ومستمرا في سوق العمل، إذ تشغل النساء أقل من ثلث المناصب ​الإدارية.

وأظهر الاستطلاع الذي استند إلى ​بيانات من آلاف الشركات في 99 ⁠دولة أنه على الرغم من تزايد ​عدد النساء اللواتي يشغلن منصب المدير ​التنفيذي، فإنهن لا يشغلن سوى 30.5% من إجمالي المناصب الإدارية.

وقالت جاي-هي تشانج، الأخصائية في ​منظمة العمل الدولية، خلال مؤتمر ​صحفي عقد في جنيف، إن هذه النسبة ترتفع ‌ببطء ⁠بعد أن كانت عند نحو 24% قبل ثلاثة عقود، رغم التقدم الكبير في مجال تعليم النساء، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: "أحرزنا تقدما. ​لكن الإمكانات ​الهائلة للنساء لا ⁠تزال غير مستغلة بالشكل الكافي".

ووصف التقرير الوضع بأنه يشكل "خللا ​حادا"، وذكر أن هناك مؤشرات ​على ⁠تراجع تنفيذ برامج لدعم النساء مثل إجازة الأمومة التي أثبتت فعاليتها.

ودعا التقرير ⁠الشركات ​إلى اتخاذ خطوات للتعامل ​مع العوائق الهيكلية التي تحول دون التقدم الوظيفي.