منظمة العمل الدولية: النساء يشغلن أقل من ثلث المناصب الإدارية في العالم

أظهرت نتائج استطلاع عالمي أجرته منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن هناك خللا خطيرا ومستمرا في سوق العمل، إذ تشغل النساء أقل من ثلث المناصب الإدارية.
وأظهر الاستطلاع الذي استند إلى بيانات من آلاف الشركات في 99 دولة أنه على الرغم من تزايد عدد النساء اللواتي يشغلن منصب المدير التنفيذي، فإنهن لا يشغلن سوى 30.5% من إجمالي المناصب الإدارية.
وقالت جاي-هي تشانج، الأخصائية في منظمة العمل الدولية، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، إن هذه النسبة ترتفع ببطء بعد أن كانت عند نحو 24% قبل ثلاثة عقود، رغم التقدم الكبير في مجال تعليم النساء، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وأضافت: "أحرزنا تقدما. لكن الإمكانات الهائلة للنساء لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي".
ووصف التقرير الوضع بأنه يشكل "خللا حادا"، وذكر أن هناك مؤشرات على تراجع تنفيذ برامج لدعم النساء مثل إجازة الأمومة التي أثبتت فعاليتها.
ودعا التقرير الشركات إلى اتخاذ خطوات للتعامل مع العوائق الهيكلية التي تحول دون التقدم الوظيفي.