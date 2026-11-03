قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما يجري ما إيران «ليس حربًا بالمعنى التقليدي»، مؤكدًا أن واشنطن تسيطر على الوضع بالكامل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع برنامج «فوكس أند فريندز»، المذاع عبر فضائية «فوكس نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الحرب أشبه بالحرب الروسية الأوكرانية، أو الحرب العالمية الثانية، حيث يستمر القتال بلا هوادة.

وحذر في الوقت نفسه، من أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة في إيران إذا لزم الأمر، قائلاً: «لا أسعى لقتل الكثير من الناس، ولكن إذا اضطررنا لذلك (استخدام القوة) فسنفعل».

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تراقب منشآت إيران النووية باستمرار، وستضربها مجددًا إذا حاولوا الوصول إليها.

وأشار إلى العملية الأمريكية في فنزويلا كمثال على سرعة إنهاء الصراع بالعمل العسكري، معقبًا: «ينبغي أن نحصل من إيران على مكاسب أكبر مما حصلنا عليه من فنزويلا».