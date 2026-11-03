 ترامب: ما يجري مع إيران ليس حربا بالمعنى التقليدي.. ونسيطر على الوضع بالكامل - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 4:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اقتصار الدراسة بالمدارس على الفترة الصباحية؟ -
النتـائـج تصويت

ترامب: ما يجري مع إيران ليس حربا بالمعنى التقليدي.. ونسيطر على الوضع بالكامل


نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 4:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 4:15 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما يجري ما إيران «ليس حربًا بالمعنى التقليدي»، مؤكدًا أن واشنطن تسيطر على الوضع بالكامل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع برنامج «فوكس أند فريندز»، المذاع عبر فضائية «فوكس نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الحرب أشبه بالحرب الروسية الأوكرانية، أو الحرب العالمية الثانية، حيث يستمر القتال بلا هوادة.

وحذر في الوقت نفسه، من أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة في إيران إذا لزم الأمر، قائلاً: «لا أسعى لقتل الكثير من الناس، ولكن إذا اضطررنا لذلك (استخدام القوة) فسنفعل».

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تراقب منشآت إيران النووية باستمرار، وستضربها مجددًا إذا حاولوا الوصول إليها.

وأشار إلى العملية الأمريكية في فنزويلا كمثال على سرعة إنهاء الصراع بالعمل العسكري، معقبًا: «ينبغي أن نحصل من إيران على مكاسب أكبر مما حصلنا عليه من فنزويلا».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك