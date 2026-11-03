اليمن يدعو إلى خطوات دولية عملية لمحاسبة الحوثيين ووقف تسليحهم وتمويلهم

رحبت وزارة الخارجية اليمنية ببيان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، الصادر باسم دول الاتحاد بشأن اليمن، والذي أدان التصعيد الحوثي والهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في البلاد، إلى جانب الهجمات على المملكة العربية السعودية.

وثمنت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لليمن والمملكة، وتأكيده احترام وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتزامه بزيادة الدعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي.

كما أشادت بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف الدعم العسكري المقدم للحوثيين، بما في ذلك الدعم الإيراني، ورفض استخدام تجويع المدنيين سلاحًا في الحرب، فضلًا عن مطالبته بفتح ممر إنساني عاجل في تعز، والإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الجماعة.

وجددت الوزارة إدانتها لمقتل موظف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم الشامي، داخل سجون الحوثيين، بعد اختطافه وإخفائه قسريًا منذ يونيو 2024، محملة الجماعة المسئولية عن مقتله.

وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسئولين عنها تمهيدًا لمحاسبتهم، إلى جانب تحرك دولي يضمن الإفراج عن بقية المختطفين، معربة عن تعازيها لأسرة الشامي وزملائه.

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى تحويل مواقفه المعلنة إلى إجراءات عملية تستهدف وقف قنوات تسليح الحوثيين وتمويلهم، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وأكدت أن إنهاء الانقلاب ودعم مؤسسات الدولة في استعادة سلطتها يمثلان الأساس لحماية المواطنين اليمنيين، وصون أمن المنطقة، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.