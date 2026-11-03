 سيراميكا كليوباترا يفوز على أبو قير للأسمدة في ثاني جولات كأس الرابطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سيراميكا كليوباترا يفوز على أبو قير للأسمدة في ثاني جولات كأس الرابطة

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 6:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 6:59 م

انتصر فريق سيراميكا كليوباترا على حساب مستضيفه أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية «كأس عاصمة مصر».

تقدم سيراميكا عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 8 من عمر المباراة، قبل أن يضيف محمد شيكا الهدف الثاني في الدقيقة 44.

بهذا الفوز رفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 3، وتقدم للمركز الأول من المجموعة الرابعة بفارق الأهداف أمام المصري البورسعيدي، فيما تجمد رصيد أبو قير للأسمدة عند نقطة وحيدة في المركز الرابع، في انتظار باقي مباريات الجولة.

وكان سيراميكا كليوباترا استهل مشواره في البطولة، بالخسارة 1-0 أمام المصري البورسعيدي، حامل اللقب، فيما تعادل أبو قير للأسمدة مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.


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