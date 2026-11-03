سكالوني يختار أول قائمة للأرجنتين بعد اعتزال ميسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختار ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمته الأولى عقب اعتزال الأسطورة ليونيل ميسي، استعدادا لفترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب الأرجنتين يومي 13 و17 نوفمبر المقبل مع أوروجواي وكوستاريكا على الترتيب، في مواجهتين وديتين في العاصمة بوينس آيرس، في أول ظهور بعد اعتزال ميسي.

وشهدت القائمة تواجد إيميليانو مارتينيز رغم تعرضه لإصابة قوية في الفك خلال مشاركته مع تشيلسي، وغياب لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر بسبب الإصابة.

وضمت قائمة الأرجنتين في التوقف الدولي القادم كلًا من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (تشيلسي) – خيرنيمو رولي (مانشستر سيتي) – خوان موسو (أتلتيكو مدريد) – سانتياجو بلتيران (ريفر بليت)

خط الدفاع: جونزالو مونتيل (ريفر بليت) – أجوستين جايي (بالميراس) – آرون أنسيلمو (تشيلسي) – ماريانو ترويلو (بارما) – ليوناردو باليردي (روما) – ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) – فاكوندو ميدينا (باير ليفركوزن) – نيكولاس تاليافيكو (ليون) – رومان فيجا (زينيت سانت بطرسبرج)

خط الوسط: إيزيكويل فيرنانديز (باير ليفركوزن) – ماكسيمو بيروني (كومو) – إيزكويل بالاسيوس (إبسويتش تاون) – فلانتين باركو (تشيلسي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) – إنزو فيرنانديز (مانشستر سيتي) – نيكو باز (كومو) – ماتياس سولي (روما) – فرانكو ماستانتونو (فيورنتينا)

الهجوم: جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد) – جانليوكا بريستياني (بنفيكا) – تياجو ألمادا (ريفر بليت) – خوسيه لوبيز (بالميراس) – سانتياجو كاسترو (روما) – خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد).