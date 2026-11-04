قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت الثلاثاء تكتسب أهمية إضافية لكونها تمهد لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2028، وتكشف مبكرًا عن موازين القوى والمرشحين المحتملين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن خسارة الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب ستدفع الحزب إلى إجراء مراجعات وتصحيحات داخلية.

ورأى أن ترامب فرض سيطرته على الحزب الجمهوري خلال السنوات الماضية، واستخدم الهجوم الشخصي والتشكيك في السمعة وإطلاق الأوصاف ضد الشخصيات التي تختلف معه.

وأوضح سعيد أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يجريان مراجعات شاملة بعد كل انتخابات، سواء انتهت بالفوز أو الهزيمة، بهدف تحليل النتائج في الولايات المختلفة ومعرفة نقاط القوة والضعف.

وأضاف أن هذه المراجعات تستند إلى عمل مراكز البحوث ودراسات الرأي العام واستطلاعات الناخبين، بما يساعد كل حزب على تعديل خطابه وسياساته والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.