نشأت الديهي: الحروب الخارجية تصل إلى رغيف الخبز وترفع تكلفة الطاقة والغذاء

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الحروب والصراعات الخارجية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين وأسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن استقرار المنطقة ضرورة للحفاظ على الأمن والحد من ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.

وأضاف، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر قناة «TEN»، مساء الثلاثاء، أن التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية تستهدف خفض التصعيد وإطفاء نيران المعارك، بما يحافظ على انتظام حركة السلع والمنتجات عبر الممرات الملاحية وسلاسل الإمداد، ويضمن توافر الحبوب والأسمدة والمواد البترولية.

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على واردات مصر من القمح والأسمدة، باعتبار البلدين من مصادر الاستيراد، فيما أدى تعطل الممرات الملاحية واضطراب الإمدادات إلى البحث عن أسواق بديلة وتحمل تكاليف إضافية تنعكس على أسعار احتياجات المواطنين اليومية، ومنها الخبز والفول والطعمية.

وأشار الديهي إلى امتداد تداعيات الحرب في غزة إلى قطاعات أخرى، وفي مقدمتها السياحة، لافتًا إلى أن الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد تتأثر باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الحصول على السلع.

وأكد أن السلام يجلب الرخاء، بينما تؤدي الحروب إلى الفقر، موضحًا أن محدودية الموارد المائية واعتماد مصر على استيراد عدد من احتياجاتها الأساسية يزيدان تأثرها بالأزمات الإقليمية والدولية.