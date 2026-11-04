الليكود يتجه للامتناع عن التصويت على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

يتجه ممثلو حزب الليكود في لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إلى الامتناع عن التصويت على النتائج، خلال اجتماع اللجنة المقرر اليوم الأربعاء، بالتزامن مع استمرار محاولات الحزب ربط اعتمادها بالتحقيق في مزاعم التدخل الأجنبي.

وبحسب موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، طلب ممثلو الليكود من شركائهم اتخاذ الموقف نفسه، بينما أعلن حزب «عوتسما يهوديت»، الذي يقوده إيتمار بن غفير، معارضته للنتائج.

وفي المقابل، تمسك رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرج، بنشر النتائج الرسمية في موعدها، وأبلغ ممثلي أحزاب معسكر نتنياهو تقديم اجتماع اللجنة إلى الساعة التاسعة صباحًا، بتوقيت القاهرة، لإتاحة نقاش أوسع.

ووفق موقع «تايمز أوف إسرائيل»، جاء رد سولبرج بعد مطالبة ممثلي المعسكر بمناقشة مزاعم المخالفات داخل اللجنة قبل استكمال إجراءات إعلان النتائج.

وأكد سولبرج أن نشر النتائج التزام قانوني، وأن الاعتراضات المتعلقة بصحتها تُعرض على القضاء.

وتختص اللجنة في هذه المرحلة بمراجعة حساب الأصوات وتوزيع المقاعد، فيما تستمر التحقيقات المتعلقة بالمزاعم المطروحة في مسارها المنفصل، بحسب تقرير صحيفة «يسرائيل هيوم».

ومن المقرر تسليم النتائج الرسمية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الساعة 12 ظهر اليوم، ثم بدء مشاوراته مع الكتل البرلمانية الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت القاهرة، على أن تتواصل اللقاءات الخميس.

وأُجريت انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر، ويوافق اليوم الأربعاء انتهاء مهلة الأيام الثمانية المحددة لنشر النتائج الرسمية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان الجديد.