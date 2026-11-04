نيويورك تايمز: إقبال قوي على التصويت في الولايات المتأرجحة بالانتخابات الأمريكية

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بارتفاع معدلات الإقبال على التصويت في الولايات المتأرجحة، الثلاثاء، مع توجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات ستحدد موازين السيطرة على الكونغرس، وتعكس تقييم الأمريكيين لأداء الرئيس دونالد ترامب، الذي يواجه تراجعًا في شعبيته.

وأضافت الصحيفة أن عمليات التصويت دخلت ساعاتها الأخيرة في عدد من الولايات، مع استعداد أولى مراكز الاقتراع للإغلاق في السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأوضحت أن مرشحي الحزب الديمقراطي حمّلوا ترامب مسؤولية الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الأمريكيين، وربطوا بينها وبين الحرب التي بدأتها إدارته ضد إيران هذا العام، معتبرين أنها أسهمت في تصاعد حالة الاستياء الشعبي في مختلف أنحاء البلاد، ووضعت الجمهوريين في موقف دفاعي حتى في الولايات التي تُعد تقليديًا معاقل للحزب.

فيما حاول الساسة الجمهوريون تحويل النقاش بعيدًا عن الأوضاع الاقتصادية، من خلال تصوير منافسيهم الديمقراطيين باعتبارهم أصحاب مواقف متطرفة، في مسعى للتأثير على توجهات الناخبين خلال الساعات الحاسمة من التصويت.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إذ يشغلون 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود نائب مستقل يصوّت عادة مع الجمهوريين ومقعدين شاغرين.

وإذا سيطر الديمقراطيون على المجلس، فسيصبح النائب عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز المرشح الأوفر حظا لرئاسة المجلس، وهو المنصب الذي يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئيس الأمريكي بعد نائبه، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما يحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، إذ يشغلون 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين. ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية اللازمة للسيطرة على المجلس.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين يواجهون تحديات انتخابية، جراء تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية، لكن تحقيق الديمقراطيين للأغلبية ليس أمرا مضمونا.