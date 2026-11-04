نقص بطاقات الاقتراع وتعطل أجهزة التصويت يتسببان في تأخير العملية الانتخابية بـ شيكاغو

شهدت عدة مراكز اقتراع بمدينة شيكاغو الأمريكية، الثلاثاء، نقصًا في بطاقات التصويت الورقية وأعطالًا فنية في بعض الأجهزة الإلكترونية، ما تسبب في تأخير إدلاء الناخبين بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ونقلت قناة ABC7 Chicago أن مركز اقتراع بمنطقة لوجان سكوير، يضم 3 دوائر انتخابية، شهد طوابير طويلة بعد نفاد بطاقات الاقتراع في إحدى الدوائر وتعطل جهاز التصويت الإلكتروني الخاص بها.

- تعطل أجهزة التصويت ونقل ناخبين إلى مراكز بديلة

وأوضحت القناة أن الناخبين في الدائرة الخامسة واجهوا صعوبات في الإدلاء بأصواتهم نتيجة نفاد البطاقات وتعطل الجهاز الإلكتروني، فيما اضطر ناخبو الدائرة الرابعة إلى الاعتماد على التصويت الإلكتروني فقط.

وأضافت أن فنيين حاولوا إصلاح الأعطال، بينما أبلغت رابطة الناخبات مسئولي الانتخابات بالمشكلة، وتلقت تأكيدات بإرسال بطاقات اقتراع إضافية.

ومن جانبها، أكدت لجنة انتخابات شيكاغو أنها تتابع المشكلات الفنية واللوجستية التي شهدتها بعض المراكز، موضحة أن الناخبين يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بعد معالجة الأعطال أو الانتقال إلى مراكز اقتراع أخرى.

- لجنة الانتخابات تحقق في أسباب نقص البطاقات

وذكرت شبكة WTTW News المحلية أن مسئولي الانتخابات أقروا بوجود نقص في بطاقات الاقتراع بعدة مواقع، وبدأوا التحقيق في الأسباب، مع رصد مشكلات بصورة خاصة في بعض الدوائر الانتخابية المقسمة بين أكثر من منطقة.

وأفادت اللجنة بأن عدد المشاركين في التصويت بمدينة شيكاغو تجاوز 180 ألف ناخب حتى الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

- مراقبون فيدراليون داخل مراكز التصويت

وأكدت السلطات الانتخابية في شيكاغو وجود مراقبين تابعين لوزارة العدل الأمريكية في بعض مراكز الاقتراع، يعملون في مجموعات مكونة من شخصين، لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأشارت الشبكة إلى أن اللجنة لم تتلق شكاوى بشأن وجود هؤلاء المراقبين حتى وقت نشر تقريرها.

وتشهد الانتخابات الأمريكية متابعة واسعة للإجراءات التنظيمية داخل مراكز التصويت، بالتزامن مع المنافسة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أغلبية الكونجرس.