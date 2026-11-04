 وكيل الإعلام اليمنية: خطر الحرب الأمريكية الإيرانية قائم واحتمال استخدام قنابل تكتيكية وارد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل الإعلام اليمنية: خطر الحرب الأمريكية الإيرانية قائم واحتمال استخدام قنابل تكتيكية وارد

منى حامد
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 3:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 3:33 ص

 قال نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن الدول العربية في الخليج والشام، إلى جانب مصر والعراق، تتمسك بمنع اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، لما تحمله من أضرار واسعة على مصالح المنطقة.

وأضاف، خلال مداخلة عبر «زووم» ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن ملفات مضيق هرمز والبرنامجين النووي والصاروخي يمكن معالجتها عبر مسار تفاوضي، مرتبط بوجود اتجاه عقلاني داخل النظام الإيراني والحرس الثوري.

وأشار إلى جهود الوساطة العربية لاحتواء الصراع، ومنها التحركات القطرية وجهود ما وصفه بـ«حلف مكة»، معتبرًا أن الحرس الثوري يتجه نحو التصعيد ويعطل فرص الوصول إلى تسوية.

وربط غلاب هذا التوجه بتصورات عقائدية لدى بعض قيادات الحرس الثوري، ترى في الحروب والدماء والفوضى مسارًا دينيًا يرتبط بتعجيل ظهور المهدي، بحسب قوله.

وفي المقابل، رأى أن الولايات المتحدة تسعى إلى احتواء إيران وإخضاعها لنفوذها، بهدف تغيير المشهد الجيوستراتيجي في الشرق الأوسط ووسط وشرق آسيا وعلى المستوى الدولي.

وحذر من أن العناد الإيراني والمخطط الأمريكي قد يدفعان المواجهة إلى مرحلة تُستخدم فيها قنابل تكتيكية لإحداث ما وصفه بـ«الصدمة والرعب» داخل إيران.

ورجح استمرار خطر اندلاع الحرب بصرف النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، معتبرًا أن المؤشرات الصادرة عن الطرفين تدفع في اتجاه التصعيد العسكري.


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