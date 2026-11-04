قال الإعلامي نشأت الديهي إن خفض التصعيد يمثل مبدأً ثابتًا في السياسة المصرية تجاه الأزمات الإقليمية، موضحًا أن القاهرة تدفع باستمرار نحو التهدئة وتمنح الأولوية للحوار والحلول الدبلوماسية.

وأضاف، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر قناة «TEN»، مساء الثلاثاء، أن مصر تطبق هذا المبدأ في تعاملها مع ملفات السودان وليبيا والقرن الإفريقي واليمن، فيما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية اللجوء إلى الحكماء ومائدة المفاوضات لتسوية النزاعات.

ووصف تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته السلوفينية بأنها «نداء مصري من أجل السلام»، يهدف إلى تنبيه العالم إلى الخسائر التي تفرضها الحروب على جميع الأطراف، ومن بينها الولايات المتحدة وإيران ودول العالم.

وأشار الديهي إلى أن الشرق الأوسط يمثل مصدرًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة والوقود، ما يجعل تداعيات الصراعات داخله تمتد إلى الاقتصاد العالمي وتتجاوز الحدود الجغرافية للمنطقة.

وأكد امتلاك مصر خبرات متراكمة في جهود الوساطة وصناعة السلام، وحرصها على تسوية النزاعات وفقًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، قائلًا: «إحنا صناع مهرة للسلام».

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في القاهرة مع رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار، تناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.