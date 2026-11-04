متحدث الحكومة: بدء المرحلة الثانية من «حياة كريمة» والتخطيط للثالثة في يناير 2028

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت التنسيق لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع وضع جدول زمني لبدء المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مع المهندسة رندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، وعدد من الوزراء ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واستشاري المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة.

وأوضح أن الاجتماع تناول محورين رئيسيين، هما الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية والتخطيط للمرحلة الثالثة، ومتابعة المشروعات المنفذة ضمن المرحلة الأولى وأعمال تشغيلها وصيانتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة خلال منتدى مصر 2026.

وأشار عادل إلى أن المرحلة الأولى تضم نحو 27 ألفًا و300 مشروع، اكتمل تنفيذ 24 ألفًا و201 منها، فيما بلغ عدد المشروعات التي جرى تسليمها وتشغيلها نحو 18 ألفًا و540 مشروعًا.

وأضاف أن رئيس الوزراء وجّه بسرعة استكمال المشروعات المتبقية، بالتوازي مع بدء المرحلة الثانية، وضمان دخول المشروعات المنتهية إلى الخدمة وتحقيق أهدافها التنموية.

وأكد اعتماد المرحلة الثانية على المنتجات والمكونات المحلية من المصانع المصرية، مع تشكيل لجنة مركزية للتعاقد والشراء الموحد، بهدف الحصول على أسعار تفضيلية وضمان انتظام التوريد وتوفير مخزون يدعم استدامة التنفيذ.

ولفت إلى أن الأولوية ستوجه إلى المشروعات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة، إلى جانب الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطرق.

وذكر أن الاجتماع تابع تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، مع تكليف جهات الولاية بسرعة تسليمها إلى الوزارات والجهات المعنية تمهيدًا لبدء العمل.

وأكد أن استكمال المراحل الثلاث يستهدف إحداث نقلة شاملة في مستوى الخدمات المقدمة إلى ملايين المواطنين في الريف المصري، وتحسين مختلف جوانب حياتهم اليومية.