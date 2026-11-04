قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء النقابة ولائحتها الداخلية يحددان شروط القيد بصورة واضحة وملزمة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن شروط القيد تشمل الحصول على مؤهل عالٍ، والعمل والتعيين في صحيفة مصرية، وسلامة الموقف القانوني للمتقدم من الأحكام المخلة بالشرف.

وأكد أن كل من يستوفي هذه الشروط يحق له التقدم إلى لجان القيد، فيما تحسم النصوص القانونية واللائحة الداخلية موقف الطلبات المخالفة، بعيدًا عن أي ضغوط أو معارك خارجية.

وأوضح عبدالرحيم أن نقابة الصحفيين مؤسسة وطنية تاريخية تأسست عام 1941، ودافعت عن المهنة ومختلف فئات الشعب المصري، ما يفسر رغبة كثيرين في الانضمام إليها.

وبشأن اتهامات أحد المدونين للصحفيين، قال إن النقابة اختارت تجاهل الواقعة، باعتبارها أكبر من الدخول في معارك هدفها صناعة «الترند».

وفي سياق آخر، حذر عبدالرحيم من التراجع الشديد الذي تشهده الصحافة، وخاصة الصحافة الورقية التي يمتد تاريخها إلى أكثر من 250 عامًا، مشيرًا إلى التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام السادس للصحفيين للحفاظ على المهنة وتطويرها.

ولفت إلى دور مركز التدريب بالنقابة في تنظيم دورات شبه يومية للصحفيين، معربًا عن تطلعه إلى توسيع هذه الجهود خلال الفترة المقبلة بما يدعم تطوير المهنة ويرفع كفاءة العاملين بها.