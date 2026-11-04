إغلاق مراكز الاقتراع في 6 ولايات أمريكية وبدء إعلان نتائج انتخابات الكونجرس

أُغلقت مراكز الاقتراع في 6 ولايات أمريكية، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بالتزامن مع بدء فرز الأصوات وإعلان أولى نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي تشهد منافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، شملت موجة الإغلاق ولايات جورجيا وفرجينيا وساوث كارولاينا وفيرمونت وإنديانا وكنتاكي، عند الساعة 7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الموافق 2 صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وأُغلقت كذلك معظم مراكز الاقتراع في ولاية فلوريدا، باستثناء المناطق التي تتبع التوقيت المركزي الأمريكي.

جورجيا وفرجينيا في مقدمة الولايات التي تعلن نتائجها

وأعلنت أسوشيتد برس فوز السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بمقعد ولاية فرجينيا في مجلس الشيوخ، ليحصل على ولاية رابعة، في أول سباق على مستوى مجلس الشيوخ تعلن الوكالة حسمه.

وتتجه الأنظار إلى ولاية جورجيا، التي يخوض فيها السيناتور الديمقراطي جون أوسوف منافسة أمام النائب الجمهوري مايك كولينز، في سباق يحظى باهتمام واسع لارتباطه بحسابات الأغلبية داخل مجلس الشيوخ.

وتشمل الولايات التي بدأت فيها عمليات الفرز أيضًا ساوث كارولاينا، التي تشهد منافسة على مقعد مجلس الشيوخ، إلى جانب سباقات مجلس النواب في عدد من الدوائر الانتخابية.

ترقب نتائج الولايات المتأرجحة

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع في نورث كارولاينا وأوهايو ووست فرجينيا عند الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، بينما تنضم بنسلفانيا ونيوهامبشير ومين وولايات أخرى إلى عمليات الفرز اعتبارًا من الساعة 3 صباحًا.

وتبدأ ولايات ميشيجان وتكساس ونيويورك إعلان نتائجها على مراحل خلال الساعات التالية، فيما تستمر عمليات التصويت في الولايات الغربية حتى ساعات متأخرة من الليل بالتوقيت الأمريكي.

ويتنافس الحزبان على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، و35 مقعدًا بمجلس الشيوخ، إلى جانب انتخابات حكام 36 ولاية.

وتدخل الولايات المتحدة هذه الانتخابات في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس، وسعي الديمقراطيين إلى استعادة الأغلبية في أحد المجلسين أو كليهما.