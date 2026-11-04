استطلاع أمريكي: 60% من الناخبين يعتبرون الحرب على إيران قرارًا خاطئًا

أظهر استطلاع للناخبين الأمريكيين، أجرتْه وكالة أسوشيتد برس بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، أن نحو 60% من المشاركين يعتبرون قرار الولايات المتحدة شن عمل عسكري ضد إيران قرارًا خاطئًا، وسط استمرار تداعيات الحرب على الاقتصاد وأسعار الطاقة.

وبحسب الوكالة، اعتبر نحو ثلث الناخبين المشاركين أن الحرب على إيران كانت عاملًا حاسمًا في تحديد اختياراتهم الانتخابية، بينما حظيت قضايا تكاليف المعيشة والفساد الحكومي بأهمية أكبر بين الناخبين.

- تكلفة الحرب تتجاوز 47 مليار دولار

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن تكلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى أكثر من 47.1 مليار دولار، وفق أحدث تقديرات لوزارة الدفاع الأمريكية أوردتها الوكالة.

وتزامنت هذه التكلفة مع ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في السوق الأمريكية، وسط انتقادات لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية والعسكرية.

ووفق نتائج استطلاع الناخبين، اعتبر نحو ثلثي المشاركين أن سياسات ترامب أسهمت في تدهور الوضع الاقتصادي الأمريكي، فيما رأى نحو 80% أن التضخم فرض أعباء مالية متوسطة أو شديدة على أسرهم.

- الحرب تدخل حسابات الانتخابات

وتأتي نتائج الاستطلاع بينما يسعى الجمهوريون إلى الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ، في مواجهة الديمقراطيين الذين يركزون حملاتهم على ارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الإدارة الأمريكية.

وتحمل نتائج الانتخابات أهمية بالنسبة إلى مستقبل السياسة الأمريكية تجاه إيران، خصوصًا في ما يتعلق بسلطات الكونجرس في مراقبة العمليات العسكرية ومناقشة تمويلها.