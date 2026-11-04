ترامب: واشنطن لا تعتزم شن هجوم فوري على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعتزم في الوقت الراهن شن هجوم عسكري فوري على إيران، وفقاً لما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع الصحيفة، تناولت الموقف الأمريكي من التطورات المتعلقة بإيران، والخيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية في التعامل مع طهران.

وأضاف ترامب أن واشنطن راضية عن مسار المواجهة الحالية مع إيران، قائلاً: «يبدو أننا نحصل على كل ما نريده»، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على طهران.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده لا تستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري إذا اقتضت الضرورة، مؤكداً أن القوات الأمريكية مستعدة للتحرك، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران.

وبحسب الصحيفة البريطانية، أشار ترامب إلى أن الحصار الأمريكي ألحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني، كما تحدث عن زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، معتبراً أن النهج الحالي يحقق أهداف واشنطن.

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، كشف ترامب أن الاتصالات غير المباشرة مع طهران لا تزال مستمرة، بما في ذلك مناقشة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، دون الكشف عن تفاصيل الخطط العسكرية الأمريكية المحتملة.

وادعى ترامب أن الضربات الأمريكية السابقة قضت على القدرات النووية الإيرانية، كما قلل من توصيف المواجهة بين البلدين باعتبارها حرباً مستمرة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة، وهي ملفات تلقي بظلالها على المشهد السياسي الأمريكي مع إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.