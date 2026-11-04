القائمة العربية المشتركة تتهم رئيس الشاباك بخدمة نتنياهو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهمت القائمة العربية المشتركة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، ديفيد زيني، بالعمل لخدمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب الكشف عن طلبه التحقيق مع قيادات عربية في ملف مزاعم التدخل بالانتخابات.

وقالت القائمة، في بيان نشره موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء الثلاثاء، إن الخطوة تندرج ضمن حملة التحريض ونزع الشرعية التي يقودها الليكود ضد المجتمع العربي وتصويته وتمثيله السياسي.

واعتبرت أن نتنياهو يسعى إلى التشكيك في شرعية الناخبين العرب بعدما شاركوا بكثافة وصوتوا ضد حكومته، واتهمت زيني بالتحرك ذراعًا سياسية لصالحه.

ومن جانبه، أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس استعداده وجميع أعضاء قائمته للمثول أمام جهات إنفاذ القانون، وفق توجيهات المستشارة القضائية والسلطة القضائية.

وطالب عباس باحترام قرار الناخبين والتعامل بمسئولية مع المواطنين، رافضًا محاولات تشويه المجتمع العربي.

وجاء الردان عقب تقرير لقناة i24NEWS بشأن طلب زيني التحقيق مع عباس ورئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، إضافة إلى نائب آخر حُجب اسمه، مع اشتراط المستشارة القضائية عرض الأدلة قبل الموافقة.

وحققت القائمتان العربيتان معًا 19 مقعدًا في انتخابات 27 أكتوبر، مقابل 53 مقعدًا لمعسكر نتنياهو و48 لأحزاب المعارضة الأربعة، ما وضع التمثيل العربي في قلب حسابات تشكيل الحكومة المقبلة.