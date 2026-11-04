المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تتهم الشاباك بتعطيل تحقيق الانتخابات

اتهمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي بهاراف ميارا، جهاز الأمن العام «الشاباك» بالتسبب في تأخير التحقيق في مزاعم التدخل الأجنبي بالانتخابات، نتيجة تأخره يومين في تسليم مواد التحقيق إلى الفريق المشترك المكلف بالملف.

وقالت بهاراف ميارا، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء ونشره موقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن الشاباك يحتفظ بالمواد التي جمعها، بينما ينتظرها الفريق المشترك الذي تشارك فيه الشرطة وترافقه النيابة العامة، وهو ما يعطل استكمال الإجراءات.

وشددت على أن إخضاع المواطنين أو ممثليهم المنتخبين للتحقيق يتطلب أدلة تبرر ذلك، داعية الشاباك وأي جهة أخرى إلى عرض ما لديها من مواد تستدعي الاستجواب.

وأضافت أن قرارات التحقيق ستستند إلى المعطيات المتاحة، وأن أجهزة إنفاذ القانون تعمل للوصول إلى الحقيقة، في رد على اتهامات وجهها الليكود إليها بعرقلة التحقيق.

وجاء البيان عقب تقرير لقناة i24NEWS كشف طلب رئيس الشاباك، ديفيد زيني، التحقيق مع أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة، إلى جانب نائب رابع حُجب اسمه.

وبحسب القناة، طلبت المستشارة القضائية الاطلاع على الأدلة قبل الموافقة، واقتصرت المواد المعروضة عليها حتى نشر التقرير على ما يتعلق بالنائب المحجوب اسمه.

وتأتي المواجهة قبل استكمال إعلان النتائج الرسمية لانتخابات 27 أكتوبر. وكان رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرج، أكد سلامة الاقتراع ونتائجه في عمومها، وشدد على أن التحقيق في المزاعم يجري بالتوازي مع احترام تصويت المجتمع العربي وإرادة الناخبين.