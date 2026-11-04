«الجارديان»: الديمقراطيون يقتربون من انتزاع السيطرة على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي

كشف صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الحزب الديمقراطي بات قريبًا من انتزاع السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، بعد عامين اتسما بالتوتر السياسي خلال الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته الأربعاء 4 نوفمبر، أن الديمقراطيين يحتاجون إلى الفوز بثلاثة مقاعد إضافية فقط لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليًا بـ218 مقعدًا مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود مقعدين شاغرين ومقعد يشغله عضو مستقل بعد تخليه عن الانتماء للحزب الجمهوري.

ونقلت «الجارديان» عن تقديرات غير حزبية صادرة عن مؤسسة «كوك بوليتيكال ريبورت» توقعاتها بأن يحقق الديمقراطيون مكاسب تتراوح بين 15 و25 مقعدًا، بما قد يرفع تمثيلهم في المجلس إلى ما بين 230 و240 مقعدًا، فيما وضع مركز السياسة بجامعة فيرجينيا 239 مقعدًا ضمن المقاعد التي تميل لصالح الديمقراطيين.

وأضافت الصحيفة أن الحزب الجمهوري يواجه تحديات انتخابية في ظل تراجع معدلات تأييد ترامب، إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، وهي عوامل ألقت بظلالها على المشهد السياسي والاقتصادي الأمريكي خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن استعادة الديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب ستمنحهم السيطرة على لجان المجلس، وتتيح لهم صلاحيات رقابية أوسع، تشمل استدعاء الشهود وطلب الوثائق وفتح تحقيقات بشأن سياسات الإدارة الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين أبدوا استعدادًا لفتح تحقيقات تتعلق بأعمال ترامب التجارية، وسياسات إنفاذ قوانين الهجرة، والملفات المرتبطة بجيفري إبستين، فضلًا عن تعامل وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور مع سياسات اللقاحات والتوصيات الصحية.

وفي حال استعادة الحزب الديمقراطي السيطرة على المجلس، فمن المتوقع أن يتولى زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز رئاسة مجلس النواب، ليصبح أول أمريكي من أصول إفريقية يشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

وذكرت «الجارديان» أن اقتراب الديمقراطيين من تحقيق الأغلبية يأتي رغم جهود غير معتادة بذلها الجمهوريون لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في عدد من الولايات، من بينها تكساس وفلوريدا وميسوري، بهدف تعزيز فرص الحزب في الانتخابات.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن المناخ السياسي الراهن قد يسمح للديمقراطيين بالمنافسة على بعض الدوائر التي أُعيد ترسيمها لصالح الجمهوريين، بما في ذلك دوائر في ألاباما وكارولاينا الشمالية وتكساس.