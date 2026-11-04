قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مشاركة مصر في التجارب السريرية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القومي الدوائي وتوطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى تصدرها دول إفريقيا في هذا المجال وفقًا للسجل الإفريقي للتجارب السريرية.

وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تستهدف الانضمام بقوة إلى الشبكة العالمية للأبحاث الإكلينيكية والمشاركة في صناعة الأدوية الجديدة، بعد التأكد من مأمونيتها وفعاليتها.

واستشهد بتجربة جائحة «كوفيد-19»، موضحًا أن الدول التي شاركت في التجارب السريرية وامتلكت قدرات بحثية قوية كانت الأسرع في الحصول على العلاجات، بصرف النظر عن أعداد الإصابات التي سجلتها.

وأكد ارتباط توطين صناعة الدواء بامتلاك منظومة قوية للأبحاث والتجارب السريرية، موضحًا أن تحقيق الاكتفاء الدوائي يتطلب المشاركة في تطوير العلاجات واختبارها، إلى جانب قدرات التصنيع.

وأشار إلى أن اختلاف الخصائص الجينية بين الشعوب يؤثر في مدى استجابتهم للأدوية، مستشهدًا باختلاف النمط الجيني لفيروس «سي» المنتشر بين المصريين عن الأنماط الموجودة لدى جنسيات أخرى، ما يجعل اختبار العلاجات على المصريين ضروريًا للتحقق من فعاليتها وملاءمتها لهم.

وأضاف أن المشاركة في التجارب السريرية تتيح لمصر الوصول إلى أحدث الأدوية وأكثرها فاعلية، والاستفادة من إمكانات الجامعات ومراكز الأبحاث والكوادر العلمية المتاحة.

وذكر أن الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية تنتج أكثر من 25 ألف بحث سنويًا، فيما يراجع المجلس الأعلى لأخلاقيات البحث العلمي نحو 219 بحثًا سنويًا.