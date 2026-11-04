أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه مواصلة تنفيذ أجندته السياسية والاقتصادية خلال العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية، بصرف النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مشيرًا إلى استعداده لاستخدام حق النقض «الفيتو» والصلاحيات التنفيذية الواسعة إذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما.

وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «CBS News» الأمريكية، مساء الثلاثاء، إنه يتمتع بصلاحيات دستورية تتيح له الاعتراض على التشريعات التي يقرها الكونجرس، مضيفًا: «لدي السلطة القصوى، وتسمى الفيتو».

- ترامب يستند إلى حكم للمحكمة العليا

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إدارته تستند إلى حكم أصدرته المحكمة العليا هذا العام في قضية «ترامب ضد سلوتر»، معتبرًا أن الحكم عزز سلطة الرئيس في إدارة الوكالات والمؤسسات الفيدرالية.

وأضاف أن الحكم، الذي صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، منح الرئاسة صلاحيات واسعة، موضحًا أن إدارته ستستند إليه في اتخاذ إجراءات تنفيذية خلال الفترة المقبلة، حتى إذا سيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ.

ورأى ترامب أن استخدام الفيتو يمكن أن يدفع الديمقراطيين إلى التفاوض معه بشأن التشريعات، مشيرًا إلى أن الرئيس يستطيع الاعتراض على مشروعات القوانين حتى يتوصل الطرفان إلى تسوية.

- ترامب يتحدث عن فرص الجمهوريين

وأعرب ترامب عن تفاؤله بفرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، معتبرًا أن جولاته الانتخابية الأخيرة ساعدت في تحسين موقف الحزب.

وقال إن التوقعات قبل أسابيع كانت تشير إلى خسارة كبيرة للجمهوريين، بينما أصبحت المنافسة أكثر تقاربًا، مضيفًا أن الحزب يمتلك فرصة لتحقيق الفوز.

وأشار إلى مشاركته في عشرات الفعاليات والتجمعات الانتخابية خلال الأسابيع الأخيرة، معتبرًا أنها أسهمت في زيادة حماس الناخبين الجمهوريين.

وفي المقابل، امتنع ترامب عن الجزم بنتيجة الانتخابات، قائلًا إن يوم الاقتراع يحمل عادة مفاجآت، وإن حزبه يمتلك فرصة جيدة.