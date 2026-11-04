الديمقراطي جون أوسوف يفوز بمقعد جورجيا في مجلس الشيوخ الأمريكي ويتغلب على مرشح ترامب

أعلنت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية فوز السيناتور الديمقراطي جون أوسوف بولاية ثانية في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، بعد تفوقه على منافسه الجمهوري مايك كولينز، المدعوم من الرئيس دونالد ترامب، في واحدة من المنافسات التي حظيت باهتمام واسع خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وبحسب الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية «NPR»، جاء فوز أوسوف في الولاية التي منح فيها الناخبون أصواتهم لترامب خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ليحتفظ الديمقراطيون بمقعد كانوا يعتبرونه من أبرز المقاعد المعرضة للخسارة في الانتخابات الحالية.

فشل مرشح ترامب في انتزاع المقعد

وكان ترامب أعلن دعمه لمايك كولينز خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، في مواجهة منافسه ديريك دولي، المدعوم من حاكم جورجيا الجمهوري براين كيمب.

وخاض كولينز الانتخابات بعد حملة شهدت جدلًا بشأن علاقاته بأفراد من عائلته وموظفين سابقين تبنوا مواقف تتصل بالقومية البيضاء ومعاداة السامية، بحسب تقرير «NPR».

وفي المقابل، ركز أوسوف حملته على انتقاد سياسات إدارة ترامب، بما في ذلك الأداء الاقتصادي وقضايا الفساد داخل المؤسسات الفيدرالية، مستندًا إلى سجله خلال عضويته الأولى في مجلس الشيوخ.

جورجيا تحتفظ بمقعدها الديمقراطي

وكان أوسوف فاز للمرة الأولى بمقعد مجلس الشيوخ في جولة إعادة أجريت في يناير 2021، بالتزامن مع فوز زميله الديمقراطي رافائيل وارنوك، في تحول منح الحزب الديمقراطي السيطرة على مقعدي جورجيا في المجلس.

واحتفظ وارنوك بمقعده خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2022، بعد جولة إعادة انتخابية، بينما نجح أوسوف في حسم المنافسة الحالية أمام كولينز.

ويمثل فوز أوسوف احتفاظ الديمقراطيين بأحد مقاعدهم في مجلس الشيوخ، مع استمرار المنافسة على المقاعد التي يشغلها الجمهوريون في ولايات أخرى، بينها ألاسكا ومين وأوهايو ونورث كارولاينا وتكساس.

ويحتاج الديمقراطيون إلى مكاسب صافية تبلغ 4 مقاعد لانتزاع الأغلبية من الجمهوريين، الذين دخلوا الانتخابات وهم يسيطرون على 53 مقعدًا من أصل 100.