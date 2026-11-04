الديمقراطي مارك وارنر يفوز بولاية رابعة في مجلس الشيوخ الأمريكي عن فرجينيا

أعلنت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية فوز السيناتور الديمقراطي مارك وارنر في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، ليحصل على ولاية رابعة مدتها 6 سنوات، بعد تفوقه على منافسه الجمهوري بيرت ميزوساوا، في أولى النتائج المعلنة لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وجاء إعلان فوز وارنر عقب إغلاق مراكز الاقتراع في فرجينيا، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في الوقت الذي بدأ فيه فرز الأصوات بعدد من الولايات الأمريكية، وسط ترقب لنتائج المنافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

- من هو مارك وارنر؟

ويشغل وارنر عضوية مجلس الشيوخ منذ يناير 2009، بعد انتخابه للمرة الأولى عام 2008، وسبق أن تولى منصب حاكم ولاية فرجينيا بين عامي 2002 و2006، كما يشغل منصب نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.

وواجه وارنر في الانتخابات الحالية الجمهوري بيرت ميزوساوا، وهو لواء متقاعد في الجيش الأمريكي، خاض السباق مستندًا إلى خبرته العسكرية، في مواجهة السيناتور الديمقراطي الذي تمتع بتفوق كبير في التمويل الانتخابي.

- المنافسة على أغلبية مجلس الشيوخ

ويعني فوز وارنر احتفاظ الحزب الديمقراطي بمقعد فرجينيا، في وقت يسعى فيه الحزب إلى انتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ من الجمهوريين، الذين دخلوا الانتخابات بأغلبية 53 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.

ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب صافية في 4 مقاعد للوصول إلى أغلبية 51 مقعدًا، مع احتساب صوت نائب الرئيس المرجح لكفة الجمهوريين حال التعادل.

وتشمل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 التنافس على 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ، إلى جانب جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا.