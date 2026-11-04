فيضانات تعزل مئات الناخبين في أريزونا وتعرقل مشاركتهم بانتخابات الكونجرس الأمريكي

تسببت فيضانات شديدة اجتاحت مناطق من جنوب غرب الولايات المتحدة في عرقلة وصول مئات الناخبين إلى مراكز الاقتراع في ولاية أريزونا، الثلاثاء، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسئولين محليين في منطقة روك بوينت، التابعة لأراضي قبائل نافاجو الأصلية، أن المياه أغلقت جسرًا رئيسيًا وجرفت طرقًا ترابية، ما أدى إلى عزل عدد من السكان وتعذر وصولهم إلى مراكز التصويت.

- نقل مركز اقتراع واستمرار صعوبة الوصول إليه

وأوضحت فاليندا شيرلي، نائبة رئيس المجلس المحلي في روك بوينت، أن السلطات نقلت مركز الاقتراع إلى مبنى إداري مجاور، إلا أن استمرار الفيضانات وانقطاع الطرق حالا دون وصول عدد من الناخبين.

وأضافت أن سكانًا ظلوا يتواصلون معها لطلب المساعدة في الخروج من المناطق المعزولة، حتى يتمكنوا من المشاركة في التصويت.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الظروف أثرت على المشاركة في انتخابات الكونجرس، وكذلك الانتخابات المحلية لاختيار رئيس وممثلي مجلس قبائل نافاجو.

- أضرار واسعة في مناطق السكان الأصليين

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة WBUR الأمريكية أن الفيضانات التي شهدتها مناطق نافاجو خلال الأسابيع الماضية ألحقت أضرارًا بما لا يقل عن 500 منزل، وتسببت في انقطاع الطرق وخدمات المياه والكهرباء عن بعض التجمعات السكنية.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار التصويت في عدة ولايات أمريكية، بينما تعمل السلطات الانتخابية على تيسير وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع في المناطق المتضررة.