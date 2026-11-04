يسرا اللوزي: انتظرت 5 سنوات بعد الزواج حتى أصبحت مستعدة للأمومة

كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن تفاصيل تجربتها مع الأمومة، موضحة أنها لم تكن تحب الأطفال في مرحلة الطفولة والمراهقة، وكانت تشعر بأنها لا تعرف كيفية التعامل معهم أو تحمل مسؤوليتهم.

وقالت يسرا اللوزي، خلال لقاء لها على برنامج "الستات ما يعرفوا يكدبوا"، على قناة "CBC" إنها لم تكن ترغب في الإنجاب مباشرة بعد الزواج، وانتظرت نحو 5 أو 6 سنوات قبل أن تنجب، مؤكدة أن هذه الفترة منحتها فرصة للتأكد من استعدادها النفسي والنضج الكافي لاتخاذ قرار الأمومة.

وأضافت أنها شعرت خلال هذه الفترة بأنها أصبحت مستعدة بالفعل للإنجاب وتحمل المسؤولية، ولم ترغب في التسرع في اتخاذ القرار، حتى تتمكن من الاستمتاع بحياتها الزوجية والتعرف إلى شريكها بصورة أعمق قبل الانتقال إلى مرحلة الأبوة والأمومة.

وشددت الفنانة، على أهمية أن يمنح الزوجان نفسيهما وقتًا للعيش معًا بعد الزواج، مقترحة أن يقضيا عامًا أو عامين قبل الإنجاب، حتى يتمكنا من تكوين ذكريات مشتركة والاستمتاع بالرحلات والخروجات واللحظات الخاصة بعيدًا عن مسؤوليات تربية الأطفال.

وأوضحت أن الإنجاب يحدث تغييرًا كبيرًا في حياة الزوجين، وأن الحياة بعد وجود طفل لا تعود كما كانت من قبل، ولذلك ترى ضرورة التعرف إلى طباع بعضهما البعض وفهم طبيعة الحياة المشتركة قبل تحمل مسؤولية الأبناء.

وأكدت على أنه لا توجد ضمانات لاستمرار الزواج، إذ قد تنفصل بعض الأسر بعد سنوات طويلة، لكن منح العلاقة الزوجية وقتًا كافيًا قبل الإنجاب يساعد الطرفين على فهم بعضهما البعض والتعرف إلى طباعهما داخل المنزل.