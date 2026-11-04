الرقابة النووية والإشعاعية السعودية تحذر من تداول تفسيرات غير علمية

حذرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية من تداول تفسيرات اجتهادية بشأن القضايا النووية السعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذه التفسيرات لا تستند إلى معرفة علمية، وتعتمد في معظمها على تصورات شائعة ومفاهيم مغلوطة قد تثير القلق لدى الجمهور.

وأكدت الهيئة السعودية في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء "أن حساسية هذه المعلومات تتزايد في ظل الظروف الراهنة إقليمياً ودولياً"، داعية "إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالشأن النووي من الجهات الحكومية المختصة والموثوقة."

ويأتي التحذير السعودي في ظل تصاعد الاهتمام الشعبي بالتطورات النووية وانعكاساتها المحتملة على أمن المنطقة، مع انتشار تفسيرات وتحليلات عبر المنصات الرقمية لا تستند بالضرورة إلى معلومات فنية أو مصادر رسمية.