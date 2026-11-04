وزير الخارجية يعقد اجتماعاً للوقوف على تطورات الإعداد لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من قطاعات الوزارة، للوقوف على تطورات الإعداد لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الاربعاء.



وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل على وضع إطار حاكم ومتكامل يتيح الوقوف بصورة دقيقة على موقف المشروعات التنموية ونسب الإنجاز وإجراءات السحب من التمويلات المقررة، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة، والاستعداد لإطلاقها رسمياً في أقرب فرصة، مشدداً على أهمية المنظومة في تعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية وتعظيم الاستفادة منها.



كما أكد الوزير أن إطلاق المنظومة يمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز تكامل الجهود السياسية والتنموية للدولة، بما يسهم في التعامل بصورة أكثر فاعلية مع التحديات القائمة، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات الوطنية المستفيدة وسفارات مصر بالخارج وشركاء التنمية، لتعظيم الاستفادة من التمويلات والمنح التنموية.



كما تم خلال الاجتماع استعراض أطر عمل المنظومة الإلكترونية، التي تمثل منصة حكومية موحدة لإدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية والمشروعات، ومتابعة مراحلها منذ التفاوض وحتى التنفيذ، وربط الوزارات والجهات الوطنية المستفيدة بشركاء التنمية، بما يضمن تحديث البيانات بصورة مستمرة، وتحسين كفاءة توجيه واستغلال الفرص التمويلية وفقاً لأولويات الدولة وخططها التنموية.