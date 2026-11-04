الديمقراطي ديفيد كراولي أول حاكم من أصل إفريقي لولاية ويسكونسن

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فاز الديمقراطي ديفيد كراولي بسباق منصب حاكم ولاية ويسكونسن، ليصبح بذلك أول حاكم من أصل إفريقي في تاريخ الولاية.

وتفوق كراولي على منافسه الجمهوري توم تيفاني، عضو مجلس النواب الأمريكي، بحسب صحيفة جارديان البريطانية.



وحظي كراولي بدعم الحاكم المنتهية ولايته توني إيفرز، وتمكن من التغلب على منافس ينتمي للتيار التقدمي في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين التي جرت في أغسطس الماضي.



وسبق لكراولي أن عمل في الهيئة التشريعية، ويشغل منصب المسئول المنتخب الأعلى في مقاطعة ميلووكي منذ عام 2020.

ويُمثل فوزه المرة الأولى في تاريخ ولاية ويسكونسن - الممتد لـ 178 عاما- التي يتولى فيها ديمقراطي منصب الحاكم لأكثر من ثماني سنوات متتالية.

إلى ذلك، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن الحزب الديمقراطي قد ضمن السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأوضحت الوكالة أنه بفضل انتصارات تاريخية في ولايات تكساس وأيوا وكانساس وكارولاينا الجنوبية، وصل رصيد الحزب إلى 51 مقعدا، وهو العدد المطلوب لتحقيق الأغلبية في الغرفة العليا للكونجرس.

كما يتجه الديمقراطيون نحو السيطرة على مجلس النواب.