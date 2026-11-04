إلهان عمر تفوز بانتخابات مينيسوتا ورشيدة طليب تحافظ على مقعدها

أعاد الناخبون الأمريكيون النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب إلى مجلس النواب لفترات جديدة، بحسب نتائج انتخابات التجديد النصفي.





وفازت إلهان عمر بفترة جديدة ممثلة عن ولاية مينيسوتا، بعد نحو ثلاثة أسابيع من مداهمة عملاء فيدراليين لمنزلها في إطار تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بها. ونفت عمر صحة الإجراء، معتبرة إياه اضطهادا سياسيا من إدارة ترامب.

وفازت رشيدة طليب بفترتها الخامسة ممثلة عن ولاية ميشيغان، وهي أول امرأة من أصل فلسطيني تنتخب في الكونغرس الأمريكي.

وتعد النائبتان من أبرز الأصوات المنتقدة لسياسات إسرائيل في الكونغرس، إذ تطالبان بإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لها، وتتهمانها بشن إبادة جماعية في قطاع غزة.

يأتي ذلك وسط تقارير عن فوز مؤكد للديمقراطيين بمجلس النواب وترجيح فوزهم بمجلس الشيوخ أيضا مع ظهور أول نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت أمس الثلاثاء.