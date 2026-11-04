فلاناجان أول امرأة من السكان الأصليين تفوز بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي

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فازت الديمقراطية بيجي فلاناجان بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية مينيسوتا، بعد تغلبها على منافستها الجمهورية ميشيل تافويا.

وأصبحت فلاناجان أول امرأة من السكان الأصليين تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتنتمي فلاناجان إلى قبيلة "وايت إيرث" من شعب "أوجيبوي" وتشغل حاليا منصب نائبة حاكم ولاية مينيسوتا، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

ومن المقرر أن تخلف السيناتور الديمقراطية تينا سميث، التي قررت عدم الترشح لولاية جديدة.



إلى ذلك، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن الحزب الديمقراطي قد ضمن السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأوضحت الوكالة أنه بفضل انتصارات تاريخية في ولايات تكساس وأيوا وكانساس وكارولاينا الجنوبية، وصل رصيد الحزب إلى 51 مقعدا، وهو العدد المطلوب لتحقيق الأغلبية في الغرفة العليا للكونجرس.

كما يتجه الديمقراطيون نحو السيطرة على مجلس النواب.