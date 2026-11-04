منظمة أمريكية: مشاركة الناخبين السود في بعض الولايات تقترب من مستويات انتخابات أوباما 2008

أعلنت منظمة أمريكية معنية بحقوق التصويت رصد إقبال مرتفع للناخبين السود على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، الثلاثاء، مشيرة إلى أن معدلات المشاركة في بعض الولايات تبدو قريبة من المستويات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية لعام 2008، عندما فاز باراك أوباما بالرئاسة للمرة الأولى.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن لاتوشا براون، المؤسسة المشاركة لمنظمة «Black Voters Matter»، قولها إن المشاركة بدت مرتفعة بصورة خاصة في ولايتي ميشيجان وميسيسيبي، وفق التقارير الواردة من المراقبين والمتطوعين الميدانيين.

أكثر من 2000 مراقب يتابعون الاقتراع

وأوضحت براون، خلال مؤتمر إعلامي نظمته الشبكة الوطنية للمشاركة المدنية للسود، أن منظمتها نشرت أكثر من 2000 مراقب للانتخابات في عدد من الولايات، بهدف متابعة سير التصويت ورصد أي مشكلات تعوق مشاركة الناخبين.

وأضافت أن تقارير المراقبين لم تكشف عن مشكلات واسعة النطاق في عملية الاقتراع، رغم وجود وقائع متفرقة تتعلق بالإجراءات الانتخابية في بعض المناطق.

وتستند المقارنة بمستويات انتخابات 2008 إلى التقديرات الميدانية للمنظمة، انتظارًا لصدور بيانات المشاركة النهائية التي تسمح بتحديد حجم الإقبال بصورة إحصائية.

مراقبة الانتخابات تستمر حتى اعتماد النتائج

ومن جانبها، أعلنت ميلاني كامبل، رئيسة الشبكة الوطنية للمشاركة المدنية للسود، استمرار جهود المراقبة بعد انتهاء التصويت، لتشمل عمليات فرز الأصوات واعتماد النتائج، وصولًا إلى تولي الفائزين مناصبهم.

وأكدت أهمية حماية مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية، وضمان تطبيق الإجراءات الانتخابية بصورة تكفل حقوق جميع الناخبين.

ميشيجان ضمن الولايات المؤثرة في المنافسة

وتحظى مشاركة الناخبين السود في ميشيجان باهتمام خاص، في ظل المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ بين المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد، ذي الأصول المصرية، والمرشح الجمهوري مايك روجرز.

وتدخل ميشيجان ضمن الولايات التي تحظى فيها نتائج التصويت باهتمام واسع، نظرًا لدورها في تحديد توزيع المقاعد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ.

وتأتي تصريحات المنظمة وسط تسجيل مشاركة واسعة في التصويت المبكر على المستوى الوطني، تجاوزت 59 مليون ناخب قبل اكتمال التصويت يوم الثلاثاء.