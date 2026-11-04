للمرة الأولى منذ نحو 40 عاماً، حسم الديمقراطيون سباق مجلس الشيوخ في ولاية تكساس، إثر تفوق المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو على منافسه الجمهوري كين باكستون، وفقا لتقديرات شبكات التلفزيون الأمريكية.

وسيصبح المشرع في برلمان الولاية / 37 عاماً/ وهو معلم سابق في المرحلة المتوسطة وطالب لاهوت كنسي، أول سيناتور ديمقراطي يمثل ولاية تكساس منذ عام 1993. مما يكشف بوضوح كيف أدى إحباط الناخبين في منتصف ولاية ترامب الثانية إلى تعريض الجمهوريين للخطر في عمق معقل من معاقلهم المضمونة عادة.

كما يُعد هذا الفوز رفضاً صريحاً لمرشح ترامب لهذا المقعد، وتهديداً مباشراً لسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، حيث يحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد لاستعادة الأغلبية.