قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن عمليات التفتيش التي خضع لها البرنامج النووي الإيراني لم تثبت اتجاه طهران إلى تصنيع أسلحة نووية، واصفًا البرنامج بأنه سلمي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن إيران كانت من أكثر الدول خضوعًا لرقابة الوكالة خلال السنوات الماضية، فيما شملت أعمال التفتيش إنتاج اليورانيوم المخصب وعالي التخصيب.

وأشار إلى أن إيران تمتلك نحو 450 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بحسب تقديره، موضحًا أن رفع نسبة التخصيب إلى مستوى 90% المستخدم في تصنيع الأسلحة يمكن إنجازه خلال نحو 3 أسابيع.

وأكد امتلاك إيران القدرات والأجزاء اللازمة لتصنيع قنبلة نووية، فيما يتمسك الجانب الإيراني بامتناع طهران عن إنتاجها استنادًا إلى فتوى دينية تحرّم الأسلحة النووية.

وعن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف موقع «جبل الفأس»، وصف أبو شادي التصريحات بأنها «كلام إعلامي»، معتبرًا أن ترامب يستهدف إثارة ضجة حول المنشأة.

ويقع «جبل الفأس» جنوب منشأة نطنز، وبدأت أعمال إنشائه عام 2020 باعتباره منشأة تحت الأرض لتجميع أجهزة الطرد المركزي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها لم يدخلوا مجمع الأنفاق، وأن الصور الملتقطة عن بُعد أظهرت حركة إنشائية دون معلومات مؤكدة عن طبيعة الأنشطة داخله.

وأضاف أبو شادي أن الموقع ظل قيد الإنشاء حتى مايو الماضي، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية تدرك طبيعة وضعه الإنشائي وتستخدم التهديد باستهدافه في إطار الضغط الإعلامي على إيران.