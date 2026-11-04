يسرا اللوزي: الاستقلال المادي للمرأة حقها ويمنحها الأمان وحرية القرار

أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أهمية الاستقلال المادي للمرأة، مشيرة إلى أن امتلاكها أموالًا خاصة بها يمنحها شعورًا بالأمان الاقتصادي، ويتيح لها حرية التصرف وتلبية احتياجاتها الشخصية دون الشعور بأنها مضطرة لتبرير طلباتها للآخرين.

وقالت يسرا اللوزي، خلال لقاء لها على برنامج "الستات ما يعرفوا يكدبوا"، على قناة "CBC" إنها تحاول حاليًا ادخار جزء من أموالها لنفسها، موضحة أنها تحدثت مع زوجها بشأن تخصيص مبلغ مالي تستطيع من خلاله تدليل نفسها أو القيام بأمور خاصة بها، وقد رحب بالفكرة وشجعها على ذلك.

وأضافت أن حديثها عن هذا الأمر جاء في ظل ما تشهده من نماذج لنساء يتعرضن لمواقف صعبة، مؤكدة أن المرأة تحتاج إلى الشعور بالأمان الاقتصادي، وأن من حقها امتلاك أموال خاصة بها، حتى لا تضطر إلى تبرير احتياجاتها الشخصية أو تشعر بأنها تطلب المال من الآخرين.

الاستقلال المادي يمنح المرأة حرية الاختيار

أوضحت الفنانة أن الأمان المادي يمنح المرأة حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف جوانب حياتها، سواء في العمل أو الحياة الشخصية، مشيرة إلى أن امتلاكها القدرة على الإنفاق على نفسها يتيح لها خيارات أوسع، ويجنبها الشعور بأنها مضطرة إلى اتخاذ قرارات مصيرية بسبب ظروفها المالية.

يسرا اللوزي: انتظرت 5 سنوات قبل الإنجاب

تطرقت يسرا اللوزي، إلى تجربتها مع الأمومة، موضحة أنها لم تكن تحب الأطفال في مرحلة الطفولة والمراهقة، وكانت تشعر بأنها لا تعرف كيفية التعامل معهم أو تحمل مسؤوليتهم.

وأضافت أنها لم تكن ترغب في الإنجاب مباشرة بعد الزواج، وانتظرت نحو 5 أو 6 سنوات قبل أن تنجب، مؤكدة أن هذا الوقت منحها فرصة للتأكد من استعدادها النفسي والنضج الكافي لاتخاذ قرار الأمومة.

وأشارت إلى أنها شعرت خلال هذه الفترة بأنها أصبحت مستعدة بالفعل للإنجاب وتحمل المسؤولية، لافتة إلى أنها لم ترغب في التسرع في اتخاذ القرار، حتى تتمكن من الاستمتاع بحياتها الزوجية والتعرف إلى شريكها بصورة أعمق قبل الانتقال إلى مرحلة الأبوة والأمومة.

وشددت الفنانة على أهمية أن يمنح الزوجان نفسيهما وقتًا للعيش معًا بعد الزواج، مقترحة أن يقضيا عامًا أو عامين قبل الإنجاب، حتى يتمكنا من تكوين ذكريات مشتركة والاستمتاع بالرحلات والخروجات واللحظات الخاصة بعيدًا عن مسؤوليات تربية الأطفال.

وأوضحت أن الإنجاب يحدث تغييرًا كبيرًا في حياة الزوجين، وأن الحياة بعد وجود طفل لا تعود كما كانت من قبل، ولذلك ترى ضرورة التعرف إلى طباع بعضهما البعض وفهم طبيعة الحياة المشتركة قبل تحمل مسؤولية الأبناء.

وأكدت على أنه لا توجد ضمانات لاستمرار الزواج، إذ قد تنفصل بعض الأسر بعد سنوات طويلة، لكن منح العلاقة الزوجية وقتًا كافيًا قبل الإنجاب يساعد الطرفين على فهم بعضهما البعض والتعرف إلى طباعهما داخل المنزل.