أمريكا: اتهام رجل بإرسال مسحوق مجهول لمسؤولين قبل الانتخابات

وجهت السلطات الاتحادية الأمريكية اتهاماتٍ لرجل من مدينة "أوكلاهوما سيتي"، على خلفية إرساله مئات الرسائل البريدية التي تحوي مسحوقاً أبيض وتتضمن تحذيرا بشأن الخيانة لمسؤولين حكوميين، وذلك قبيل انتخابات عامي 2024 و2026.

وأوضح مكتب التحقيقات الاتحادي في وثيقة قضائية كشف عنها الثلاثاء، أن الفحوصات الأولية أظهرت أن المادة المسحوقة غير خطرة—إذ تبين أنها طحين أو خميرة—مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاختبارات لم تكتمل بعد على جميع الرسائل المضبوطة.

ويواجه المتهم، روبن مارتن /67 عاماً/، تهمتين رسميتين هما: "تلفيق بلاغ كاذب وإثارة الفزع"، و"إرسال تهديدات عبر البريد". وكانت السلطات قد ألقت القبض عليه يوم الاثنين، حيث مثل الثلاثاء أمام المحكمة الاتحادية في أوكلاهوما سيتي، قبل أن تقرر المحكمة إعادته إلى المحبس بانتظار جلسة النظر في أمر احتجازه الأسبوع المقبل.

من جانبه، أعلن مكتب محامي الدفاع الاتحادي المكلف بالدفاع عن مارتن امتناعه عن التعليق على هذه الاتهامات، كما رفضت ابنته، آفا مارتن، الإدلاء بأي تصريح عند تواصلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) معها.