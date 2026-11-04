الديمقراطيون ينتزعون مقعداً في مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا في ضربة لترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خسر الجمهوريون مقعداً آخر في مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطيين، وهذه المرة في ولاية ساوث كارولاينا، وفقاً لتوقعات.

وأفادت شبكتا /إن بي سي نيوز/ و/سي بي إس نيوز/ استناداً إلى عمليات فرز الأصوات واستطلاعات آراء الناخبين، بأن المرشحة الجمهورية دارلين جراهام نوردون، المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد خسرت أمام منافستها الديمقراطية آني أندروز.

ووفقا لشبكة /إن بي سي/، ستصبح أندروز، وهي طبيبة أطفال، أول سيناتور ديمقراطية تمثل ولاية ساوث كارولاينا منذ أكثر من 20 عاماً.

وتجدر الإشارة إلى أن جراهام نوردون هي شقيقة السيناتور الراحل ليندسي جراهام الذي توفي في يوليو الماضي.

وكان محللون في مؤسسة كوك بوليتيكال ريبورت، غير الحزبية، قد رجحوا كفة المرشحة الجمهورية للفوز مقارنة بمنافستها الديمقراطية.

ويبلغ عدد سكان ولاية ساوث كارولاينا، الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، 6ر5 مليون نسمة.