سباقات الكونجرس تحسم مقاعد جديدة للجمهوريين والديمقراطيين في 15 ولاية أمريكية

فاز الجمهوري جلين تومسون بإعادة انتخابه لعضوية مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الـ15 في ولاية بنسلفانيا، بينما فازت الديمقراطية ميليسا بين بمقعد الدائرة الثامنة في ولاية إلينوي، وفاز الديمقراطي جيسون كرو بإعادة انتخابه عن الدائرة السادسة في ولاية كولورادو.

كما فاز الجمهوري ريتش ماكورميك بإعادة انتخابه عن الدائرة السابعة في ولاية جورجيا، وفاز الديمقراطي أدريان بوافو بمقعد الدائرة الخامسة في ولاية ماريلاند، بينما فاز الجمهوري روبرت أديرهولت بإعادة انتخابه عن الدائرة الرابعة في ولاية ألاباما.

وفي ماريلاند، فاز الديمقراطي جلين آيفي بإعادة انتخابه عن الدائرة الرابعة، كما فاز الديمقراطي جو نيجوس بإعادة انتخابه عن الدائرة الثانية في ولاية كولورادو، وفاز الجمهوري مايكل رولي بإعادة انتخابه عن الدائرة السادسة في ولاية أوهايو.

وفاز الجمهوري تروي بالديرسون بإعادة انتخابه عن الدائرة الـ12 في ولاية أوهايو، بينما فاز الجمهوري كيفن هير بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوكلاهوما.

كما فاز الجمهوري جيسون سميث بإعادة انتخابه عن الدائرة الثامنة في ولاية ميزوري، وفاز الجمهوري سكوت فرانكلين بإعادة انتخابه عن الدائرة الـ18 في ولاية فلوريدا.

وفي نيويورك، فاز الديمقراطي بات رايان بإعادة انتخابه عن الدائرة الـ18، كما فازت الديمقراطية سارة إلفريث بإعادة انتخابها عن الدائرة الثالثة في ولاية ماريلاند، وفاز الديمقراطي بيل فوستر بإعادة انتخابه عن الدائرة الـ11 في ولاية إلينوي.

وفاز الديمقراطي جوزيف موريل بإعادة انتخابه عن الدائرة الـ25 في ولاية نيويورك، والديمقراطي ريتشارد نيل عن الدائرة الأولى في ولاية ماساتشوستس، كما فاز الديمقراطي جوش رايلي بإعادة انتخابه عن الدائرة الـ19 في ولاية نيويورك.

وفازت الجمهورية ماري ميلر بإعادة انتخابها عن الدائرة الـ15 في ولاية إلينوي، بينما فاز الجمهوري مارك ألفورد بإعادة انتخابه عن الدائرة الرابعة في ولاية ميزوري.

وفازت الديمقراطية باتي جارسيا بمقعد الدائرة الرابعة في ولاية إلينوي.